Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

4 января в Украине без осадков, лишь в западных областях днем, 5 января в течение суток по всей стране кое-где небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​4 января в западных областях кое-где порывы 15-20 м /с.

Температура 4 января ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; 5 января ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза.

В Киеве и столичной области 4-5 января облачно с прояснениями. 4 января без осадков, 5 января кое-где небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/сек. Температура 4 января ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; 5 января ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

6-7 января в Украине без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января кое-где с дождем. Температура ночью и днем ​​1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​4-9° мороза), на юге и востоке страны ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 6-7 января без осадков. Температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января до 9° мороза.

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