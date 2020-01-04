Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Вчера служба поддержки Фейсбук сообщила мне, что сообщение о Степане Бандере, где я использовала несколько его цитат, скрыт за "нарушение стандартов сообщества за "hate speech / пропаганду ненависти", - говорится в заметке.

Супрун привела критерии, которые Facebook использует при определении пропаганды ненависти в сообщениях пользователей, и отметила, что в ее заметке не было ничего, что нарушало бы стандарты сообщества.

"Но это не помешало заблокировать сообщение, набравшее более 6000 распространений и охватило более полумиллиона читателей", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что не впервые ее сообщения блокируются Facebook, в частности в сентябре был скрыт пост о формуле Штайнмайера.

По словам экс-главы Минздрав, также как оскорбительным было определено сообщение о Бандере Молодежного Националистического Конгресса, одновременно сообщения, которые реально пропагандируют насилие, остаются без внимания модераторов.

"В удаленном посте, кроме фамилии "Бандера", не было ни слова или цитаты, которые потенциально можно было считать оскорбительным, только поздравления с рождением. Но похоже, что российские боты очень хотят, чтобы в нашем информационном пространстве любые упоминания о Степане Бандере были уничтожены. Это лишь несколько примеров о том, насколько мощно Фейсбук не справляется с озвученной миссией и как на самом деле политики этой социальной сети стали инструментом в гибридной войне ", - считает Супрун.

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