|Мокрый снег, дождь и мороз: синоптики дали рождественский прогноз
|04.01.2020 11:22
|
Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
4 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части кое-где гололедица.
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7°.
5 января в Украине кое-где небольшой мокрый снег и дождь, 6 января в юго-восточных областях и в Крыму умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах Прикарпатья и восточной части кое-где гололедица.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 5 января в западных областях кое-где порывы 15-20 м/сек. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; ночью 6 января в западных и северных областях 1-6° мороза.
7 - 8 января преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях небольшой снег, днем с дождем.
Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-11°, днем 2-8° мороза.
По предварительным данным, 9-11 января на большей части территории страны мокрый снег и дождь, 12-13 января без осадков.
Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе до 5° тепла.
В Киеве 4 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.
По области температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
5 января кое-где небольшой мокрый снег и дождь, 6 января без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, ночью 6 января 1-6° мороза.
7- 8 января небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.