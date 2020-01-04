Об этом сообщает АрміяInform.

"Будут закуплены тренажеры для подготовки операторов и экипажей, например, 2С6 "Тунгуска", так и взвода в целом. В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил - тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ - статические тренажеры БМП”, - сообщил начальник отдела военный подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления военный подготовки ГУ подготовки ВСУ Владислав Пономарев.

По его словам, в настоящее время укомплектованность тренажерной базы в учебных центрах ВСУ составляет около 40% от потребности. Финансирование на 2020 год позволит повысить этот показатель до 60%.

В 2020 году Вооруженные Силы Украины будут укомплектованы учебными тренажерами на 60% - против нынешних 40%.

Об этом сообщает АрміяInform.

"Будут закуплены тренажеры для подготовки операторов и экипажей, например, 2С6 "Тунгуска", так и взвода в целом. В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил - тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ - статические тренажеры БМП”, - сообщил начальник отдела военный подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления военный подготовки ГУ подготовки ВСУ Владислав Пономарев.

По его словам, в настоящее время укомплектованность тренажерной базы в учебных центрах ВСУ составляет около 40% от потребности. Финансирование на 2020 год позволит повысить этот показатель до 60%.

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