Есть ли вообще что-то, что может вывести официанта из себя? Оказывается, есть.

Когда для гостя официант - невидимка

Официанты признаются, что когда на них смотрят, как на пустое место (т.е. не смотрят вообще) раздражает их больше только. Бывает, что в зал входит новый гость, проходит мимо официанта, который его приветствует, а в ответ — ничего. Человек просто проходит мимо, ищет взглядом знакомых, идёт в одну сторону, затем в другую, начинает путешествовать по всей территории и часто в итоге вновь возвращается к официанту — уже с вопросами.

Дети-проказники

Когда дети хорошо воспитаны или чем-то увлечены - рисуют, спокойно играют в игровой зоне - они только радуют взгляд. Но бывает, что дети не в духе: истерят, норовят сделать гадость официанту, явно скучают и ищут себе приключений на кухне. А если при этом родители считают, что их детям всё позволено и никак не пытаются исправить ситуацию — это головная боль для официанта. Ведь ему необходимо держать много информации в голове, особенно при запарке, а от крика и проказ маленьких сорванцов мозг и вовсе «закипает».

«Ну почему так дооолго.....»

Если вы торопитесь, вам нужно быстро перекусить, вы ограничены во времени – не бойтесь признаться в этом. В таком случае работник ресторана порекомендует вам салат или горячую закуску, которая приготовится за 15-20 минут, и вы не будете долго ждать.

Некоторые же, заказав сложное горячее блюдо в ресторане, часто удивляются, почему оно все еще не готово, «ведь прошло аж 10 минут». Невозможно из сырых продуктов приготовить хорошее блюдо за минимальный временной промежуток, это нужно понимать.

Пренебрежительное обращение

Когда его зовут щелчком пальцев или вызывающе громко, по-барски, официант внутри весь пылает. И пусть раньше на «Эй, человек!» никто не обижался, то теперь вместо «Эй...» лучше применить более вежливые формы.

Есть еще много вариантов, как, не обижая достоинство человека, можно пригласить его к вашему столу.

«Подождите, я же говорю по телефону/выбираю/медитирую»

Работа официанта напоминает главную роль в фильме «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Помните: «Фигаро- тут, Фигаро — там»? И когда его зовут, он приходит, а человек не может сделать заказ, каждая минута ожидания — как час.

Из откровений одного официанта: «Подходишь ты к столику принимать заказ, сидит компания человека 4-5, почти все сказали вам, чего они хотят. Но просят не уходить, поскольку и последний также сейчас что-то закажет. Вы чувствуете себя полным идиотом, стоя возле столика минут 5, возле человека, обсуждающего всякую чепуху по телефону. Ну разве нельзя отложить трубку на минуту и пообщаться по заказу, затем продолжить беседу?”

Отсутствие чаевых

Официанты признаются, что существует 2 типа гостей, которые не дают на чай.

Первый тип — те, что «выносят мозг» весь вечер, принеси им, подай им, забери, подожди, «Я же по телефону...» в том числе. Официант, весь в мыле, носится туда-сюда и в итоге никакого вознаграждения за свои труды не получает.

А второй тип, наоборот, это люди всем довольные, вежливые и культурные. Они делают комплименты заведению, поварам, официанту, им нравится всё, от интерьера до кустика розы на входе... Но, когда приносят чек для оплаты, они оплачивают исключительно выпитое и съеденное. Этот тип, однако, раздражает официантов меньше.

Цените труд официантов! Подсчитано: официант за рабочую смену проделывает путь в 15-20 километров. А если учесть средний вес подноса с блюдами (это как минимум 7-10 килограммов), то эту профессию вряд ли можно назвать простой.

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