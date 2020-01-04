Среди этих 12 блюд есть обязательные и есть те, что допускают вариации. Но все они имеют огромное символическое значение. Причем, христианское Рождество наложилось на еще более давние, языческие верования славян, и потому символизм этот, как правило, двойной.

Символ воскресения. Целые зерна пшеницы в кутье на Рождество символизировали жизнь, которая проходит и снова возрождается. Мак (одними из его значений были сон и смерть) олицетворял души умерших, а мед был символом сладости и радости от доброй вести рождения Христа. Поэтому рождественские блюда на столе ежегодно возглавляет кутья.

Узвар - отвар из сухофруктов - символизирует живую воду, которая очищает душу и тело. Эта задача решается далеко не только символически: приготовленный из домашней сушки, а можно с добавлением сушеных душистых трав (мелиссы, мяты, лепестков розы) и плодов (шиповника, черноплодной рябины), с добавлением яблочного или грушевого сока, он дает действительно мощный заряд хорошего настроения и укрепляет иммунитет.

Символ урожая и жизни. Была традиция запекать в хлеб символы, которые приносили бы удачу, богатство и защищали от неудач: чеснок, горох, мелкие монеты и т.д

Наши предки голубцы готовили с пшеном, перемешивая его с морковью и маслом. Пшено у язычников ассоциировалось с звездами на небе, с космосом. А то, что пшено завернуто в листья капусты, означало упорядоченность Вселенной.

Это блюдо на рождественском столе символизирует Луну. Поэтому они и лепятся в форме полумесяцев. Они, как и голубцы, тоже должны быть постными, без сыра и мяса, только капуста, мак, сухофрукты и картофель.

Рыба является олицетворением женской энергии, водной, и ее также должно быть довольно, нескольких видов - жареная рыба, тушеная, соленая - особенно если женщина мечтает о сыне или дочке. Кроме того, рыба - древний символ Христа, и потому рыбные блюда на столе 6 января должны быть обязательно.

Ставят на стол в Сочельник также первые блюда: борщ на свекольном квасе или капустняк. И тот, и другой готовятся из простых растительных ингредиентов, и эта простота рождает гармонию и сытную еду. Так и человек, ежедневно работая над собой, становится чище и мудрее. В некоторых регионах в борщ добавляют ушки с начинкой - картошкой, капустой или грибами (готовятся по рецепту вареников, выглядят как мелкие пельмени).

Они также очень важны на столе в этот вечер. Считается, что бобовые принесут в дом достаток. Также они символизируют вечную Божью весну - возрождение после упадка.

Обязательное условие — в священный вечер на столе не должно быть ничего животного.

12 блюд Сочельника:

1. Кутья

2. Узвар

3. Хлеб, пирожки и пампушки

4. Голубцы

5. Вареники с картошкой

6. Вареники с капустой,

7. Рыба,

8. Борщ,

9. Фасоль или горох,

10. Грибы,

11. Винегрет (или другая вариация салата со свеклой, простыми овощами и душистым подсолнечным маслом),

12. Домашние соленья.

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