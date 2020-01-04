Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает New York Post.

"Десятки, если не сотни жизней граждан США были под угрозой неизбежных нападений, к подготовке которых был причастен генерал Касем Сулеймани", - заявил Помпео.

По его словам, США осуществили оценку угрозы на основе разведданных, чтобы оправдать ракетный удар, вследствие которого погиб высокопоставленный иранский командир, который "активно работал" над неизбежным нападением в регионе.

Госсекретарь не раскрыл деталей "неизбежных нападений", но сказал, что власть Трампа "сделает всё возможное", чтобы вскоре обнародовать информацию разведки.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта в Багдаде. Президент США Трамп лично отдал приказ об этом авиаударе.

В ответ духовный руководитель Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ждать "жестокой мести".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира