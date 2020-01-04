Food&mood избавит вас от необходимости спешно искать многочисленные рецепты, они все есть на нашем сайте.

1. Кутья. 5 отличных рецептов кутьи вы найдете вот тут.

2. Узвар. Рецепт правильного узвара — вот тут. Наверное, это самое легкое блюдо на праздничном столе.

3. Винегрет. Мы постарались и собрали 5 вкусных рецептов винегрета. Можете смело украсить рождественский стол любым из них.

4. Голубцы. Сразу 3 рецепта постных голубцов, идеально подходящих для рождественского стола, вы тоже найдетена нашем сайте. Вот тут.

5. Рыба. Для праздничного стола предлагаем вам засолить скумбрию. Два варианта засолки.

6. Пампушки. Несложный рецепт пампушек можно найти вот тут.

7. Грибы. Маринованные грибочки можно купить в магазине, а можно замариновать самостоятельно с рецептом от Food&mood.

8. Борщ. 5 интересных рецептов борща вы также найдете на Food&mood. Однако, помните, что на Сочельник мясо в борщ класть не нужно.

9. Соления. Традиционные славянские блюда на зиму — овощные соления. Сложно представить украинскую зиму без квашеной капусты, соленых огурцов и маринованных грибов. И если мариновать грибы и солить огурцы зимой проблематично, то заквасить капусту — самое то! О том, как это сделать правильно,

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