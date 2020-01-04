|В Украине увеличились алименты
|04.01.2020 20:00
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В 2020 году в связи с увеличением прожиточного минимума возрос и размер алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 4 января.
Для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.
Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:
-для детей до 6 лет - 889,5 грн;
-для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.
"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - сказано в сообщении.
Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, добавили в министерстве.
Ранее Кабмин предложил поднять прожиточный минимум вдвое. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.
Позже в Минсоцполитики заявили, что прожиточный минимум будут увеличивать постепенно. В правительстве обещают постепенно увеличивать прожиточный минимум до 30-40% от размера зарплаты.