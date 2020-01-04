Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является довольно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

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