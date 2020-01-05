Об этом в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Мы сейчас видим, что идут дискуссии о календарном вопросе по реформе календаря, но этот вопрос довольно сложный. Украинский народ пока не готов к календарной реформе", - сказал Епифаний.

Он отметил, что когда все православные поместные церкви объединятся, то тогда будет легче принять соответствующее решение.

По мнению предстоятеля ПЦУ, сначала надо провести большую просветительскую работу.

"В епархиях проведем опрос, увидим какой процент за перенесение, какой против. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", - добавил Епифаний.

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