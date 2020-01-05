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|Он сломался: большой десантный корабль РФ притащили в Черное море
|05.01.2020 12:18
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Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом сообщает одесское издание Думская.
У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Y"or"uk Isik.
Отмечается, что Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.