Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей. Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом сообщает одесское издание Думская. У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Y"or"uk Isik. Отмечается, что Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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