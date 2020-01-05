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Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года
05.01.2020 12:55
Онлайн-шутер Fortnite стал самой прибыльной видеоигрой 2019 года.

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Об этом сообщила аналитическая компания SuperData Research.

Игра принесла своим разработчикам, компании Epic Games, 1,8 миллиарда долларов.

Второе место разделили игры Dungeon Fighter Online и Honour of Kings — на них создатели заработали по 1,6 миллиарда долларов.

Третье место по прибыльности заняла League of Legends, заработав 1,5 миллиарда долларов.

Четвёртое и пятое место заняли Candy Crush Saga и Pokemon GО.

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