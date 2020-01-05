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|В Амстердаме начал действовать самый высокий в Европе туристический налог
|05.01.2020 14:11
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Об этом сообщает The Telegraph.
"Новый туристический налог, введенный 1 января 2020 года, является дополнением к существующей ставке 7 процентов от стоимости номера", - говорится в сообщении.
Таким образом туристам в столице Нидерландов понадобится дополнительно платить 3 евро за каждую ночь пребывания.
А для туристов, пользующихся для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, налог повысится на 10% за ночь.