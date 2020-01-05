С 1 января в Амстердаме начал действовать новый ежедневный налог за проживание для туристов. Об этом сообщает The Telegraph. "Новый туристический налог, введенный 1 января 2020 года, является дополнением к существующей ставке 7 процентов от стоимости номера", - говорится в сообщении. Таким образом туристам в столице Нидерландов понадобится дополнительно платить 3 евро за каждую ночь пребывания. А для туристов, пользующихся для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, налог повысится на 10% за ночь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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