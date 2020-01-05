Об этом сообщает Newsweek.

«Еще около 200 воинов из Терракотовой армии древнего Китая были обнаружены у могилы императора Цинь Ши Хуань-ди», - говорится в сообщении.

Кроме того, археологи нашли 12 лошадей из глины, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

Находки были сделаны во время завершающего этапа раскопок в погребальной камере №1 на участке площадью 400 квадратных метров.

По словам руководителя раскопок, Шена Маошена, обнаруженных солдат можно условно поделить на две группы, поскольку одни были с копьями, другие - с луками.

Как известно, так называемая Терракотовая армия была создана около 2200 лет назад для того, чтобы защитить императора в загробной жизни. Армия из восьми тысяч солдат, 500 лошадей и 130 колесниц была закопана в трёх разных комнатах под мавзолеем императора.

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