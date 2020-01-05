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Украина испытала в Карпатах военный самолет Ил-76МД
05.01.2020 16:22
ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью.

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Об этом сообщает АрмияINFORM.

"Расстояние между горой и самолетом - критически малое. Маневр надо осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний", - цитирует издание начальника управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил ВСУ генерал-майора Петра Скоренького.

Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили в Крыму в еще более сложных условиях - резкий переход от уровня моря до горной местности. Но в Карпатах метеоусловия более изменчивы и нестабильны.

"Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, позволяющие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО. Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, которые выполняют задачи в интересах государства, Воздушных Сил и в дальнейшем планирует их совершенствовать новейшими системами", - добавили в сообщении.

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