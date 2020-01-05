Об этом он написал в Facebook.

"Государственную границу он (шведский певец Dr. Alban - ред.) пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники во время оформления иностранцев. При этом подчеркиваю - вопросы пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никоим образом на решение охранников границы относительно пропуска или не пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - написал Дайнеко.

Также он отметил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно в связи с поручением правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщал Укринформ, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыму, заявил, что приехал в Украину при поддержке Президента Владимира Зеленского.

Партия «Европейская солидарность» подготовила ряд запросов в СБУ и к Президенту Владимиру Зеленскому относительно нарушения украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, поддержавшим аннексию Крыма, публично называющим аннексированным РФ полуостров спорной территорией и выступавших на оккупированной украинской земле.

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