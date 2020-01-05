4 января на блокпосту боевиков в Горловке умерла 75-летняя пенсионерка. Женщина направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить пенсионные выплаты. До украинского КПВВ “Майорское“ гражданка так и не добралась, скончавшись в очереди, пишут “Факты“.

Как отмечает издание, смерти пенсионеров в многочасовых очередях на блокпостах боевиков давно перестали быть неординарным событием. Очередной летальный исход также мог бы пройти незамеченным, если бы не личность скончавшейся.

Оказалось, что Лариса Найда числилась в базе “Чистилище“ сайта “Миротворец“ за то, что прямо способствовала организации псевдореферендума в Луганской области.

Таким образом, женщина непосредственно была причастна к появлению блокпостов и очередей за пенсиями. Умерла в очереди в Украину. В очереди, которой бы не было, если бы не было “референдума“ и “ЛНР“, — констатирует журналист и блогер Денис Казанский.

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