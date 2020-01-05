Деловые Сводки
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|Во Львове установят рождественский дидух высотой более 3 метров
|05.01.2020 20:40
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Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
"В понедельник, 6 января, во Львове состоится вынос и установка рождественского дидуха. Традиционно его разместят на площади Яворского в центре города", - говорится в сообщении.
По информации, колонна горожан с маленькими дидухами отправится к месту установки большого дидуха после коляды возле интерактивного вертепа под Ратушей. Маршрут колонны будет пролегать по площади Рынок и улицам центра города. А на площади Яворского состоится концерт с участием ансамбля песни "Джерельце" при Доме учителя, хора "Гомин" и ансамбля "Горганы".