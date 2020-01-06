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В чем значение 7-ми обязательных компонентов кутьи
06.01.2020 12:54
Основным блюдом Сочельника считается кутья. Кутья символизирует человека и состоять это блюдо обязательно должно из 7 компонентов, каждый из которых имеет свой священный смысл.

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1. Макитра (глиняная чаша для кутьи) – это глина, из которой создан человек. То есть, это символ нашего физического тела, которое «слепил» Господь.

2. Вода – это жизнь человека, течение жизненного пути.

3. Мед дает вкус кутье и символизирует тем самым вкус к жизни, наши чувства и эмоции.

4. Орех, даже по форме напоминающий мозг человека, означает мышление, сознание, то есть человеческое «Я».

5. Мак пробуждает парапсихологические способности и является символом необузданного духа человека.

6. Виноград – это плетение судьбы.

7. Пшеница – это зерно, которое человек оставит после себя на земле.

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