Глава Ивано-Франковского городского совета Руслан Марцинкив заявил, что в Конотопе (Сумская область) может появиться памятник Степану Бандере. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист, и он добился, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры, - сказано в сообщении.

Марцинкив заявид, что Степан Бандера - это символ несокрушимой борьбы. Памятник может быть подарком Ивано-Франковска Конотопу. Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва, - добавил мэр Ивано-Франковска.

Вполне ожидаемо, новость о памятнике Бандере на границе с РФ наделала много шума в пропагандистских издания РФ. Россияне возмущены идеей двух мэров.

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