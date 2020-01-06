|Во вторник в Киеве до +1 градуса
|06.01.2020 18:40
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Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области -5...-13 градусов, днем -3...+4 градуса.
В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, только в Харьковской области без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, кое-где налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой области кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...-3 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью -1...-4 градуса, днем -1...+4 градуса.