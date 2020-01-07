Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"7 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах страны кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 2-7° мороза, в Карпатском регионе кое-где 8-13°; днем в Украине около 0°.

В Киеве и Киевской области на Рождество без существенных осадков, на дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в столице 3-5° мороза, днем около 0°; по области ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В следующие два дня, 8-9 января, сохранится переменная облачность, без осадков, лишь 9 января в Волынской, Ривненской и Черниговской областях небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, на западе и севере страны 9 января 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве 8-9 января - без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 8 января 3-8° мороза, 9 января 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

10-11 января синоптики прогнозируют иногда небольшой мокрый снег и дождь в северных, восточных и большинстве центральных областей; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, на Левобережье кое-где 1-3° мороза.

В Киеве 10-11 января иногда небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

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