Такое мнение он высказал в интервью изданию "Главком", отвечая на вопрос о дате празднования Рождества.

"Я думаю, что ближайшего такого момента, когда начнется реформа календаря в украинских церквях, не предвидится. В частности, на территории Украины. Наша церковь является глобальной, мы имеем много разных контекстов, и за рубежом подавляющее большинство наших общин, приходов, епархий празднует Рождество 25 декабря. Мы в Украине празднуем Рождество вместе с нашими православными братьями, и я думаю, это определенная ценность, которую надо хранить. Даже когда мы будем делать реформу календаря, то хотелось бы делать ее вместе. Для того, чтобы календарь нас не разделял. Это цель любой реформы, любого совершенствования. Чтобы эти второстепенные вопросы, как вы говорите, не стали причиной расколов и разделений", - сказал Блаженнейший Святослав.

Он также отметил, что Рождество "нужно праздновать, а не просто отмечать какую-то дату", поскольку сегодня в мире есть тенденция к потере реального содержания Рождества.

"Поэтому нужно прежде только по-христиански приветствовать новорожденного Спасителя. То, что сегодня вопрос даты находится в центре внимания общества, то это в определенной степени является хорошей возможностью для проповеди Евангелия, катехизации и просвещения. Еще несколько лет назад дата празднования нас так не волновала", - сказал глава УГКЦ.

Святослав также отметил, что вопрос даты Рождества не относится к сути и истинности христианской веры.

"Ведь иногда нам кажется, что все, что старое, древнее, является лучшим и более определенным. В частности, когда речь идет о каких-то религиозных чувствах, то есть страх отказаться от чего-то древнего, старого и открыться к тому, что сегодня является новым для нас - к той же календарной реформе. Это дает нам возможность сказать, что дата Рождества не относится к сути христианской веры. Это скорее форма и способ, установленные людьми, церковью. Поэтому оно может быть изменено", - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Он добавил, что "нам нужна эта дискуссия".

"Потому что это определенный шаг вперед, к осмыслению, он дает возможность, в частности, церковным лидерам объяснять, что такое календарь, в чем заключается его реформа. Ведь изменение даты Рождества означает одновременное изменение других праздничных дат. Порой с календарем у нас связано много народных примет, различных личных и семейных праздников. Часто день рождения, которое совпадает с датой того или иного святого, дает даже имя родившемуся. Таким образом, имеем очень много сентиментальных вещей, которые необходимо учитывать во время проведения этой реформы", - отметил глава УГКЦ.





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