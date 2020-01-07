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Гончарук пожелал каждому украинцу почувствовать рождественскую радость
07.01.2020 12:53
Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с праздником Рождества Христова.

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Свое приветствие он разместил в Facebook.

“Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю каждому украинцу, где бы вы не были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - ощутить рождественскую весть, заботу и уют!”, - написал глава правительства.

Гончарук также пожелал, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, а Рождество подарило всем силу, веру и вдохновение на новый год.

“Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!”, - отметил он.

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