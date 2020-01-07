Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что в 2020 году ПЦУ могут признать еще четыре поместных церкви. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.

По словам Епифания, в этом году продолжится процесс признания ПЦУ. "Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас", - отметил глава ПЦУ.

В то же время митрополит отметил, что Москва хочет приостановить данный процесс, который сейчас происходит в православии. Однако Епифаний выразил надежду, что православный мир консолидируется и постепенно церковь за церковью будет и в дальнейшем участвовать в признании автокефального статуса ПЦУ.

Напомним, 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии. А 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.





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