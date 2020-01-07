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|В МИД рассчитывают, что Меркель побудит Кремль выполнить договоренности “Норманди”
|07.01.2020 15:19
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Об этом заявила Укринформу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя анонсированный на 11 января визит канцлера ФРГ в Москву.
"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.
Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин, напомнила пресс-секретарь МИД.
"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - акцентировала Зеленко.
Как сообщалось, в субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого планируется обсуждение ситуации в Сирии, Ливии, Ираке и в Украине.