Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, курс, скорее только, будет укрепляться, но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет довольно силы упрямиться серьезным изменениям курса", - отметил Милованов.

При этом он констатировал, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. И это, по его словам, нормально.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривень за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выигрывают потому, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают", - пояснил министр.

В то же время Милованов заявил, что зафиксировать курс невозможно. "Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах", - отметил он.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов, из-за укрепления гривни госбюджет в прошлом году недополучил 51 млрд грн.

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