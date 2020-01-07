Соответствующее положение содержится в коалиционном правительственном пакте между "Австрийской народной партией" и партией "Зеленые", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Авиационный сбор - значительное увеличение на коротких расстояниях, увеличение на средних расстояниях, сокращение на дальних расстояниях, антидемпинговое регулирование: единственное регулирования в размере 12 евро за билет", - говорится в разделе программы, посвященной "Климатически справедливое будущее в авиации, судоходстве, на канатных дорогах ".

Для сокращения выбросов в авиационной сфере также планируется ряд других мероприятий, между которых поддержка ведения Системы компенсации и сокращение углеродных выбросов для международной авиации (CORSIA), необходимость разработки на уровне ЕС справедливого налогообложения керосина, развитие экологически чистых альтернативных видов топлива для авиации и пр.

В настоящее время в Австрии существует авиационный сбор (Flugticketabgabe), который платят авиакомпании при полете из австрийских аэропортов за каждого пассажира в зависимости от дистанции полета: на коротких расстояниях – 3,5 евро, средних – 7,5 евро, дальних расстояниях – 17,5 евро.

Эксперты прогнозируют общий рост стоимости авиабилета с введением унифицированного авиационного сбора в размере 12 евро.

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