США не будут нападать на иранские культурные объекты, вопреки угрозам Трампа. Об этом накануне вечером заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает во вторник, 7 января, CNN.

"Мы будем следовать по законам военного конфликта", - сказал Эспер журналистам. Об этом глава Пентагона сказал, комментируя высказывания Трампа о возможных ударах по культурным объектам Ирана: "Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объекты культуры? Это так не работает", - сказал Трамп.

Ранее президент США угрожал нанести удары по 52 объектам Ирана в ответ на любое потенциальное набег, которое может быть совершено после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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