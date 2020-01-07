Сегодняшнее Рождество торжественно празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована судьба Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен, и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, указавшая путь волхвам, которые принесли свои дары маленькому Иисусу. В память об этом светлом дне христиане ежегодно собираются на торжественные богослужения.

Праздник Рождества Христова - самый торжественный между двунадесятых, он отмечается до следующего праздника - Крещения. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Рождество Христово очень торжественный - высоко-небесный, но и одновременно очень земной, человеческий праздник, ведь что может быть важнее и удивительнее рождения ребенка, прихода новой маленькой жизни в большой сложный мир взрослых. Пусть серебряный свет Рождественской звезды, который светит вот уже более двух тысяч лет и не тускнеет, коснется души каждого.

Пусть ее тихое сияние будет сегодня в каждом украинском доме, в городе и в селе, на востоке и на западе, на севере и на юге, а больше только там, где война, смерть, страх и беспокойство, где человеческое горе, слезы, печаль и неверие.

И пусть весть о рождении Сына Божьего будет для нас в эти дни главной и важнейшей новостью: «Христос рождается! Славим Его! "





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