IKEA заплатит 46 млн долларов штрафа за то, что комод в магазине упал на двухлетнего малыша. После этого ребенок умер. Об этом пишет DW.

Судебная тяжба началась в 2017 году после гибели двухлетнего Джозефа Дудека в городе Буена Парк, Калифорния. Малыш умер в результате травм, которые нанес ему упавший 32-килограммовый комод Malm весом 32 килограмма.

Родители ребенка подали в суд с претензией, что компания знала о рисках, связанных с падением мебели, однако не предупредила покупателей.

IKEA согласилась выплатить штраф в размере 46 млн долларов, а также пообещала приложить больше усилий для информирования потребителей об угрозах опрокидывания. Комоды Malm планируют отозвать со всех магазинов США.

Семья погибшего малыша отдаст 1 миллион долларов на нужды организации, которая добивается более строгого тестирования предметов мебели.

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