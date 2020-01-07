|Пластуны пришли в Кабмин с колядками
|07.01.2020 20:51
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Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.
"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации «Пласт». Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" - написал он.
Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".
Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.