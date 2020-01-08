Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"На сутки 8 января облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, кое-где гололедица. Температура ночью 4-9°, в Карпатах 10-15° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.

По Киеве 8 декабря температура ночью около 5° мороза, днем ​​0-2° тепла.

По Киевской области на дорогах кое-где гололедица. Ночью 4-9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

На 9-10 января на дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

На 9 января в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В западных областях, а днем ​​и в северных и центральных, небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью в западных и северных областях 1-6° мороза, на остальной территории 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем ​​2-7° мороза.

10 января по Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем ​​на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве 9-10 января без существенных осадков, лишь днем ​​9 января небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица.

Температура в Киеве 9 января ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; 10 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

По Украине 11 января иногда дождь и мокрый снег; 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

Что касается Киева, то 11 января здесь иногда дождь и мокрый снег, 12 января - без осадков. Температура в столице ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

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