Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана о 06:10 за місцевим іранським часом.

За попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.

Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та робитиме все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих. Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Станом на 09:30 авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.

Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 06 січня 2020 року.

Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, просимо звертатися в авіакомпанію за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).

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