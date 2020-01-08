Об этом сообщает Fox News.

"ВВС США размещают шесть бомбардировщиков В-52 на базе Диего Гарсия, в Индийском океане, на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после авиаудара США, вследствие которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бомбардировщики B-52 были отправлены из Луизианы на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, что находится в 3,7 тысячи километров от Ирана.

Каждый самолет B-52 имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого арсенала оружия, включая крылатые ракеты, обычные и лазерноуправляемые бомбы и атомные бомбы.

Как сообщал Укринформ, на 3 января был запланирован визит в Украину Государственного секретаря США Майка Помпео. Однако государственный секретарь США вынужден был отложить его из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке в связи с сообщением об убийстве командующего элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани, а также заместителя командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, ликвидированных ракетным ударом близко аэропорта Багдада - столицы Ирака, что вызвало волну протестов. Власть Ирана в этой связи объявила о выходе Тегерана по ядерного соглашения 2015 года и пообещала Штатам отомстить за убийство генерала.

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