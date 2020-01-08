Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Сейчас на повестке дня в нескольких церквях также стоит вопрос о признании нашей автокефалии. И я верю и убежден в том, что в следующем году (речь идет о 2020 г. - ред.) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть во всех подробностях, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская", - сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что идет большое сопротивление этому процессу со стороны российской церкви и вообще со стороны РФ.

"И сейчас очень много противодействия со стороны не только Русской православной церкви, но и в целом со стороны российского государства. Поскольку российское государство и российская церковь неразрывно связаны между собой. Мы не можем говорить отдельно о российской церкви, не вспоминая о том, что это влияние российского государства. И мы видели на примере Элладской православной церкви, какое оказывалось на иерархов этой церкви огромное давление со стороны российской политики и российской церкви. Но, несмотря на это сопротивление, они все же согласились и приняли практически единогласно решение о признании автокефалии Украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

В то же время, по словам предстоятеля ПЦУ, решать судьбу Православной церкви Украины без нее уже не получится.

"Если будет созвано всеправославное совещание, то оно не может состояться уже без нашего участия, поскольку мы официально как церковь внесены в диптих. Мы находимся в перечне между других церквей. И следовательно без нас, без нашего ведома решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь", - добавил Епифаний.

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