Замминистра цифровой трансформации Александр Борняков написал в Facebook, что ведомство предлагает ввести единый налог в размере 4−7% для юридических лиц без ограничения по обороту.

«Согласно этому режиму, юридические лица-экспортеры услуг будут платить единый налог и будут налоговым агентом для сотрудника, оплачивая ЕСВ с двух минималок и военный сбор», — рассказал Борняков.

Предлагается, что перейти на «IT-налог» смогут компании, которые отвечают таким требованием:

больше 10 сотрудников;

доля экспорта в прибыли — более 75%;

доля зарплатного фонда в себестоимости — более 75%;

средняя зарплата — не менее пяти минимальных зарплат.

Борняков отметил, что введение IT-налога создаст «легальные условия труда для отрасли» и «позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 тыс. юридически не связанных между собой ФОПов, а полноценные прозрачные компании».

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