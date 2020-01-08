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Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета
08.01.2020 15:07
Местные власти отказались передавать черные ящики ни Украине, ни компании Boeing.  

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Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Иран не предоставит Украине и компании Boeing черный ящик с украинского самолета, который разбился 8 января. Об этом сообщило иранское официальное информагентство Mehr.

При этом агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщает, что были найдены два черных ящика с авиалайнера. По словам неназванного чиновника, оба ящика повреждены, но информацию получить по ним можно.

При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о том, что Киев и Тегеран будут координировать действия следственных групп, которые проведут расследование по крушению самолета.

“Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране“, - написал Пристайко в Twitter.

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