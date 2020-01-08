Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Вооруженные силы США и батареи противовоздушной обороны на Ближнем Востоке в понедельник были приведены в боевую готовность, чтобы отразить возможную атаку иранских беспилотников на фоне сообщения разведки о такой угрозе", - сообщили источники CNN.

По данным источников, в последние дни разведка США заметила передвижения военной техники Ирана, в частности дронов и баллистических ракет. Это может свидетельствовать как о попытке Тегерана уберечься от возможного авиаудара со стороны США, так и о намерении нанести удар по американским объектам.

Официально информация еще не подтверждалась.

Иран использовал беспилотники ранее несколько раз, включая атаку на саудовские нефтяные заводы в прошлом году. Хотя американские силы уже несколько дней назад повысили бдительность, они еще более усилили боевую готовность в понедельник, сообщили чиновники.

Как сообщал Укринформ, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

Ряд европейских стран, в частности Германия, Румыния, Словакия, Хорватия, заявили о выводе своих военных из Ирака

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