При встрече с журналистами Анастасия включает аудиозапись телефонного звонка, на которой неизвестный мужчина требует от нее деньги.

"Брали 2000, должны 2900", – говорит неизвестный мужчина.

Женщине объяснили, что она якобы взяла так называемый "быстрый кредит" еще в ноябре, а теперь его нужно вернуть, со штрафом за просрочку.

"Одни звонят и говорят, что я являюсь контактным лицом должника, другие – что деньги брала именно я. То есть, меня называют по имени отчеству, называют мои документы, и говорят, что я должна две тысячи гривен", – рассказывает Анастасия.

Несмотря на то, что Анастасия всем отвечает, что денег в долг не брала, на том конце провода на это не обращают внимания и настойчиво требуют своего.

"Я уже задавала вопрос: как я должна была получить деньги? Мне уже было интересно. На что мне отвечали, что перевод был на банковскую карту. Все. Это максимум, что мне могли сказать", – рассказывает Анастасия.

В планах Анастасии – выведать как можно больше информации у наглых абонентов, и уже с этим обратиться в полицию. Впрочем, фиксировать данные нужно сразу как вещественное доказательство, советует адвокат.

"Без предупреждения о том, что идет запись, мы не имеем права этого делать. И это не будет потом доказательством. Если переходит разговор на какие-то повышенные тона, то я бы советовал предупредить: хорошо, извините, я с данной минуты записываю этот телефонный разговор", – советует адвокат Олег Каченюк.

Если же кредит действительно был взят, но кредиторы насчитали большую пеню – стоит обратиться за защитой. К примеру, договор о займе могут признать недействительным.

"В большей части случаев такие договора размещены на сайтах организаций, и их никто никогда не подписывает. По этому поводу есть и постановление Верховного суда. В таком случае мы гасим только "тело" кредита, и никоим образом пеня и штрафы не подлежат взысканию, поскольку лицо не в полной мере владело информацией", – объясняет Каченюк в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

Впрочем, так называемых "быстрых займов" следует избегать, советуют юристы. Ведь в договорах о них скрыто немало подводных камней. Если же без кредита никак не обойтись, надежней будет обращаться к официальным банковским учреждениям.

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