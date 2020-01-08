Подают к столу мясное блюдо, закуски. Часто в этот день наши предки лепили вареники, да такие, чтобы они были не только вкусным блюдом, но и развлечением, предсказывали будущее. И, конечно же, не обходилось без сладкого - пирога или запеканки с сухофруктами.

Рецептами наиболее традиционных и вкусных блюд для застолья в честь старого Нового года, делимся в любимыми читателями в этой подборке.

1. Кутья

Вам нужно взять 200 грамм пшеницы, 100 грамм мака, 100 грамм грецких орехов очищенных,100 грамм изюма, стакан кипяченой воды, соль, сахар, мед по вкусу.

Промойте пшеницу в холодной воде, переложите в кастрюлю и залейте чистой водой. Доведите до кипения и варите на слабом огне, накрыв крышкой, 40 минут, иногда помешивая. Посолите по вкусу. Слейте воду с пшеницы и остудите. Промойте мак, залейте его водой и доведите до кипения, проварите в течение получаса, затем слейте воду. Перемешайте мак с сахаром и разотрите его.

Промойте изюм, грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде. Добавьте к пшенице мак, изюм и орехи, размешайте сахар или мед в теплой воде и вымешайте все вместе.

2. Вареники с сюрпризом

Возьмите 2 яйца, муку, пол-литра воды и соль для теста. Для начинки картофель с луком и грибами, творог с яйцом и изюмом, сыр с яйцом, солью и сахаром.

Смешайте яйца с солью и водой, добавьте муку и замесите тугое тесто. Поместите на 30 минут в холодильник. Раскатайте тесто и вырежите кружки, добавьте начинку и слепите вареники, по желанию вложив внутрь сюрприз.

Например, сахар – будет означать сладкую жизнь в новом году, соль – слезы, кольцо –законные отношения и крепкий союз, орешек – крепкое здоровье, монетка – карьерный рост, лавровый лист – успех, нить – путешествие, фасолинка – расширение семьи, зерно – богатство, перец – острую на впечатления жизнь.

3. Творожная запеканка с изюмом и курагой

Вам понадобится 500 грамм творога, 5 столовых ложек сметаны, 2 столовые ложки манной крупы, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, столовая ложка ванильного сахара, 75 грамм изюма и кураги, столовая ложка сливочного масла, щепотка соли и сахарная пудра для украшения.

Промойте курагу и изюм, залейте кипятком и оставьте на полчаса. Смешайте отдельно манку и половину сметаны, оставьте набухать также на 30 минут. Разомните творог, добавьте манку со сметаной, сахар, ванильный сахар, соль, яйца и перемешайте. Удалите из сухофруктов лишнюю воду, добавьте их в творожную массу и перемешайте. Смажьте форму для выпечки маслом, выложите массу и разровняйте, смажьте сверху сметаной. Отправляйте выпекаться при температуре 180 градусов 45 минут. Готовую запеканку посыпьте пудрой.

4. Свинина, запеченная с грибами и сыром

Подготовьте 500 грамм филе свинины, 300 грамм шампиньонов, луковица, 2 помидора, 2–3 картофелины, 150 грамм твердого сыра, майонез, зелень, приправы по вкусу.

Сварите картофель и порежьте его кубиками. Грибы обжарьте с луком. Натрите сыр и нарежьте помидоры. Кусочки филе приправьте и немного отбейте. Затем выложите на противень с картофелем, грибами, помидорами и сыром. Выпекайте полчаса в духовке. Перед подачей украсьте зеленью.

5. Закуска из сельди с овощами

Вам понадобится 2 филе слабосоленой сельди, 1 маринованный болгарский перец, 3-4 маринованных огурца, крупная луковица, столовая ложка горчицы, черный молотый перец по вкусу, 2 картофелины.

Картофель вымойте, очистите и отварите. Остудите и нарежьте колечками. Это будет подставка для закуски. Филе помойте и разрежьте пополам поперек. Перец и огурцы нарежьте вдоль и пополам, смешайте, приправьте горчицей и солью, перемешайте.

Расстелите кусочек филе и сверху положите полученную смесь. Сверните рулетиком и закрепите шпажкой. На тарелку положите кружочки картофеля, сверху поставьте рулетики и украсьте их зеленью.

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