Киевляне в январе получат новые платежки за электричество. В квитанциях теперь будут указывать новый номер банковского счета международного стандарта. Об этом пишет UBR.

Новый стандарт IBAN станет в Украине обязательным с 13 января 2020 года.

Номер нового счета будет состоять из 29 знаков и заменит номер счета и код банка. Но клиентам самостоятельно никаких изменений вносить не нужно — реквизиты в приложениях, платежных системах будут изменены автоматически.

Приложить усилия придется в том случае, если в интернет-банкинге вы сами создавали шаблоны для оплаты коммунальных услуг. Тогда коррективы придется внести вручную.

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