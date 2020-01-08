Об этом передает собственный корреспондент Укринформа.

"На протяжении последних нескольких дней я провел много переговоров с нашими партнерами и союзниками по ситуации в Ираке и регионе, - сказал он. - Это была единодушная поддержка нашей позиции и наших действий, и я продолжаю доносить им значения, которое мы придаем борьбе с ИГИЛ".

По его словам, Соединенные Штаты продолжают развертывать и перемещать войска по всему региону Ирака и Ирана для усиления безопасности и защиты вооруженных сил США.

Глава Пентагона добавил, что сдерживание Ирана от его «плохого поведения» и противостояние такому поведению длится уже более 40 лет и что США "готовы к любым чрезвычайным ситуациям в отношении Ирана".

По его словам, сейчас мяч находится на поле Ирана, и Соединенные Штаты всячески побуждают эту страну к деэскалации ситуации, открыты для обсуждения этих вопросов и нормальных отношений со страной. "Но если Иран решит пойти другим путем, мы готовы с этим справиться и ответим решительно", - подчеркнул министр.

Никаких решений относительно вывода войск из Ирака не было принято, отметил он.

Он также отметил, что в последние месяцы участились атаки со стороны пособников Ирана на вооруженные силы США — за последний месяц произошли около десяти нападений, каждый раз они становятся мощнее, а в одном из них погиб американец.

Иранцы, по его словам, выпустили 31 ракету – и эти выстрелы были предназначены для убийства людей и разрушения объектов. "В то время наше посольство было в осаде", - добавил он.

Эспер назвал ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани мерой самообороны, которая была нацелена на защиту американцев.

"На Сулеймани кровь сотен американцев, - пояснил министр. - Он ранил тысячи партнеров США по коалиции. Он террорист, руководитель террористической организации, которая убивает и атакует американцев в течение 20 лет, и кровь на его руках".

Сулеймани, подчеркнул он, планировал нападения на американские вооруженные силы.

Что же касается разговоров о том, что Соединенных Штатов могут атаковать культурные достопримечательности Ирана, то "американские вооруженные силы будут соблюдать законы относительно вооруженных конфликтов", заявил Эспер.

Как сообщал Укринформ, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны. Часть американских политиков подвергает действия Трампа жесткой критике, считая, что он таким образом побуждает усиление террористической деятельности.

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