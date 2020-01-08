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Кулинарные традиции китайского Нового года

Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Кстати, в Поднебесной принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей. Не обходится без свинины, утки, запечённой курицы, различных сладостей.

Блюда, подаваемые на стол во все эти дни (а китайский Новый год длится 15 дней), а также в канун великого праздника, имеют свой особый смысл. Так, традиционные клецки «jiaozi», которые жарятся на воде, являются пожеланием обретения потерянного счастья всем отведавшим их. Эти же клецки имеют более древнее значение, и означают богатство и процветание в новом году. Они выглядят подобно древним китайским монетам. В некоторых провинциях Китая сохранился обычай незаметно класть в одну из jiaozi монетку. И тот, кому она достанется, будет преуспевающим человеком.

Креветки приносят счастье и здоровье, высушенные устрицы «хо Сицзян» – успех, салат из влажный рыбы (или «yu sheng») – удачу, а морская водоросль, получившая красивое название «Волосы Ангела» (Fai-hai), – процветание. Вообще, праздничный стол в эти дни очень обилен. Блюд для него готовится намного больше, чем может съесть семья. Это тоже является хорошей приметой – как богат и сытен стол в новогоднюю ночь, таким он и будет весь год.

Существует древнее суеверие, которое не позволяет в первый день Нового года есть мясо. Считается, что такая пища способна отвратить от человека счастье на целый год. Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и красные конверты с деньгами.



После этого они всей семьей отправляются поздравлять родственников и соседей. На такие хождения по гостям обычно полностью уходят первые пять дней нового года. Кроме того, приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, каковыми, по мнению китайцев, и являются мандарины.

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