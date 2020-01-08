8 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Когда в 2020 году Китайский Новый год, традиции праздника • Партнеры и союзники поддерживают действия США в Ираке – глава Пентагона • Киевляне в январе получат новые платежки за электричество • Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году • ТОП-5 блюд на старый Новый год • Иран применил баллистические ракеты - Пентагон • В прошлом году Украина обновила исторический рекорд импорта банановвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Иран, МАУ, авиакатастрофа. 8 января 239Иран, МАУ, авиакатастрофа. Що стало причиною авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ – зараз однозначно не скаже ніхто, зазначає авіаційний експерт Василь Шевченко. Але існують певні деталі, які дозволяють висувати версії щодо катастрофи. На них експерт звертає увагу. Василь Шевченко обіймав посаду першого заступника міністра транспорту у 2008–2010 роках і брав судьба в роботі комісій з розслідування причин авіакатастроф. Фоторепортажи Популярные теги пейзажи, фотоподборки, знаменитости, самолеты, Нацгвардия, спорт, животные, церковь, США, солдат, досуг, Порошенко, живопись, праздники, женщины, выборы, джаз, традиции, дизайн, общество, депутаты, Сергей Смоленцев, путешествия, стихийные бедствия, заводы, ВСУ, фотографы, акции, юмор, пляжи, Майдан, суд, Львів, марш, передовая, фотопроект, Александр Зубко, Киев, Динамо, дети, фотоконкурсы, Верховная Рада, экология, соревнования, митинги, Саакашвили, военная техника, уикенд, оккупация, выставки, война, Путин, фотография, архитектура, Шахтер, #Євромайдан, милиция, музыка, авиация, транспорт, люди, парады, Дмитрий Дятлов, Одесса, Львов, портрет, туризм, учения, протесты, беспорядки, зима, культура, мода, бизнес, НАТО, история, кошки, ВМС, автомобили, Россия, столкновения, полиция, футбол, политики, фестивали, политика, технологии, ЗСУ, искусство, мир, корабли, Донбасс, катастрофы, АТО, Карпаты, Новый Год, вера, город, природа, тест-драйв Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец пейзажи, фотоподборки, знаменитости, самолеты, Нацгвардия, спорт, животные, церковь, США, солдат, досуг, Порошенко, живопись, праздники, женщины, выборы, джаз, традиции, дизайн, общество, депутаты, Сергей Смоленцев, путешествия, стихийные бедствия, заводы, ВСУ, фотографы, акции, юмор, пляжи, Майдан, суд, Львів, марш, передовая, фотопроект, Александр Зубко, Киев, Динамо, дети, фотоконкурсы, Верховная Рада, экология, соревнования, митинги, Саакашвили, военная техника, уикенд, оккупация, выставки, война, Путин, фотография, архитектура, Шахтер, #Євромайдан, милиция, музыка, авиация, транспорт, люди, парады, Дмитрий Дятлов, Одесса, Львов, портрет, туризм, учения, протесты, беспорядки, зима, культура, мода, бизнес, НАТО, история, кошки, ВМС, автомобили, Россия, столкновения, полиция, футбол, политики, фестивали, политика, технологии, ЗСУ, искусство, мир, корабли, Донбасс, катастрофы, АТО, Карпаты, Новый Год, вера, город, природа, тест-драйвЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Що стало причиною авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ – зараз однозначно не скаже ніхто, зазначає авіаційний експерт Василь Шевченко. Але існують певні деталі, які дозволяють висувати версії щодо катастрофи. На них експерт звертає увагу. Василь Шевченко обіймав посаду першого заступника міністра транспорту у 2008–2010 роках і брав судьба в роботі комісій з розслідування причин авіакатастроф. 08.01.2020



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