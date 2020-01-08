8 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Германии запустили Северный поток-2 • Когда в 2020 году Китайский Новый год, традиции праздника • Партнеры и союзники поддерживают действия США в Ираке – глава Пентагона • Киевляне в январе получат новые платежки за электричество • Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году • ТОП-5 блюд на старый Новый год • Иран применил баллистические ракеты - Пентагонвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Иран, МАУ, авиакатастрофа. 8 января 237Иран, МАУ, авиакатастрофа. Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збила ракета. Швидше за все, відбувся вибух на борту. Так вважає відомий авіаексперт, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас. В ексклюзивному інтерв’ю DW він розповів про своє бачення причин катастрофи. Фоторепортажи Популярные теги общество, Дмитрий Дятлов, политика, мода, тест-драйв, спорт, Россия, война, Львів, женщины, транспорт, автомобили, праздники, политики, фестивали, депутаты, марш, НАТО, Нацгвардия, Порошенко, архитектура, футбол, учения, уикенд, фотопроект, митинги, заводы, дизайн, Саакашвили, столкновения, пляжи, ВМС, Сергей Смоленцев, фотография, экология, люди, мир, традиции, #Євромайдан, полиция, технологии, Новый Год, пейзажи, кошки, бизнес, путешествия, досуг, фотографы, искусство, соревнования, Александр Зубко, ЗСУ, культура, оккупация, военная техника, Одесса, Киев, дети, Динамо, животные, туризм, передовая, Львов, джаз, вера, Верховная Рада, Шахтер, катастрофы, зима, милиция, стихийные бедствия, выставки, портрет, церковь, выборы, природа, самолеты, ВСУ, суд, фотоконкурсы, Майдан, протесты, Карпаты, фотоподборки, акции, парады, авиация, Путин, юмор, живопись, солдат, Донбасс, корабли, история, музыка, США, город, беспорядки, АТО, знаменитости Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец общество, Дмитрий Дятлов, политика, мода, тест-драйв, спорт, Россия, война, Львів, женщины, транспорт, автомобили, праздники, политики, фестивали, депутаты, марш, НАТО, Нацгвардия, Порошенко, архитектура, футбол, учения, уикенд, фотопроект, митинги, заводы, дизайн, Саакашвили, столкновения, пляжи, ВМС, Сергей Смоленцев, фотография, экология, люди, мир, традиции, #Євромайдан, полиция, технологии, Новый Год, пейзажи, кошки, бизнес, путешествия, досуг, фотографы, искусство, соревнования, Александр Зубко, ЗСУ, культура, оккупация, военная техника, Одесса, Киев, дети, Динамо, животные, туризм, передовая, Львов, джаз, вера, Верховная Рада, Шахтер, катастрофы, зима, милиция, стихийные бедствия, выставки, портрет, церковь, выборы, природа, самолеты, ВСУ, суд, фотоконкурсы, Майдан, протесты, Карпаты, фотоподборки, акции, парады, авиация, Путин, юмор, живопись, солдат, Донбасс, корабли, история, музыка, США, город, беспорядки, АТО, знаменитостиЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збила ракета. Швидше за все, відбувся вибух на борту. Так вважає відомий авіаексперт, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас. В ексклюзивному інтерв’ю DW він розповів про своє бачення причин катастрофи. 08.01.2020



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