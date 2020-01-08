8 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Германии запустили Северный поток-2 • Когда в 2020 году Китайский Новый год, традиции праздника • Партнеры и союзники поддерживают действия США в Ираке – глава Пентагона • Киевляне в январе получат новые платежки за электричество • Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году • ТОП-5 блюд на старый Новый год • Иран применил баллистические ракеты - Пентагонвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Борисполь, Иран, МАУ, родители, авиакатастрофа. 8 января 549Борисполь, Иран, МАУ, родители, авиакатастрофа. Батько бортпровідника МАУ чекає на звістку про свого сина. Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, за даними авіакомпанії, перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Фоторепортажи Популярные теги история, уикенд, транспорт, Шахтер, Майдан, ВСУ, церковь, политики, #Євромайдан, фестивали, Дмитрий Дятлов, люди, фотографы, учения, акции, Новый Год, катастрофы, суд, спорт, женщины, экология, США, АТО, Порошенко, досуг, Львов, зима, полиция, Нацгвардия, Россия, Путин, милиция, Сергей Смоленцев, депутаты, джаз, дизайн, Александр Зубко, музыка, пляжи, автомобили, фотопроект, кошки, вера, бизнес, культура, живопись, протесты, ВМС, Одесса, солдат, передовая, город, корабли, знаменитости, путешествия, Киев, футбол, столкновения, природа, выставки, Львів, Верховная Рада, стихийные бедствия, традиции, тест-драйв, праздники, дети, мир, животные, выборы, война, оккупация, портрет, искусство, митинги, НАТО, технологии, туризм, фотография, ЗСУ, мода, Саакашвили, пейзажи, Карпаты, фотоподборки, юмор, архитектура, Донбасс, фотоконкурсы, военная техника, авиация, соревнования, марш, Динамо, политика, общество, парады, беспорядки, самолеты, заводы Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец история, уикенд, транспорт, Шахтер, Майдан, ВСУ, церковь, политики, #Євромайдан, фестивали, Дмитрий Дятлов, люди, фотографы, учения, акции, Новый Год, катастрофы, суд, спорт, женщины, экология, США, АТО, Порошенко, досуг, Львов, зима, полиция, Нацгвардия, Россия, Путин, милиция, Сергей Смоленцев, депутаты, джаз, дизайн, Александр Зубко, музыка, пляжи, автомобили, фотопроект, кошки, вера, бизнес, культура, живопись, протесты, ВМС, Одесса, солдат, передовая, город, корабли, знаменитости, путешествия, Киев, футбол, столкновения, природа, выставки, Львів, Верховная Рада, стихийные бедствия, традиции, тест-драйв, праздники, дети, мир, животные, выборы, война, оккупация, портрет, искусство, митинги, НАТО, технологии, туризм, фотография, ЗСУ, мода, Саакашвили, пейзажи, Карпаты, фотоподборки, юмор, архитектура, Донбасс, фотоконкурсы, военная техника, авиация, соревнования, марш, Динамо, политика, общество, парады, беспорядки, самолеты, заводыЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Батько бортпровідника МАУ чекає на звістку про свого сина. Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На борту літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи в Ірані, за даними авіакомпанії, перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. 08.01.2020



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