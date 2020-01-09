Об этом Укринформу сообщила пресс-служба энергокомпании.

"В платежках за электроэнергию счет получателя средств отныне будет указан по новому стандарту IBAN. Это международный номер банковского счета, применение которого станет обязательным в Украине с 13 января 2020 года. В реквизитах вместо номера счета и кода банка (МФО) будет указан только номер счета из 29 знаков (букв и цифр)", - говорится в сообщении.

В энергокомпании заметили, что с 13 января 2020 года применение IBAN станет обязательным по всей стране в соответствии с требованиями Национального банка Украины. Платежи по старым реквизитам банки просто принимать не будут.

Отмечается, что вносить новые данные при расчетах самостоятельно не нужно - в Личном кабинете на сайте YASNO и в мобильном приложении Kyiv YASNO реквизиты изменятся автоматически. Счет YASNO также обновлен в банках и платежных системах. Новые реквизиты будут указаны в платежках за декабрь, которые поступят жителям столицы в январе.

Новые номера счетов в формате IBAN уже опубликованы на сайте kyiv.yasno.com.ua в разделе "Оплата". Если в интернет-банкинге пользователи сами настроили шаблоны для регулярных платежей, то их нужно вручную обновить.

"Мы заботимся о том, чтобы переход на формат платежей IBAN для наших клиентов прошел максимально комфортно и без дополнительных действий. Чтобы экономить время клиентов, мы развиваем дистанционные каналы обслуживания. Оплатить электроэнергию за 1 минуту можно через Личный кабинет или мобильное приложение. Также клиенты могут оплатить через интернет-банкинг, с помощью платежных онлайн-сервисов или в отделении банка или "Укрпочты", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Как сообщал Укринформ, поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" теперь работает под новым именем YASNO.

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