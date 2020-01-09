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|"Динамо" вошло в пятерку самых успешных команд Лиги Европы за 10 лет
|09.01.2020 11:45
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На пятом месте в этом списке за период с 2010-го по 2019-й годуы идет украинский клуб "Динамо" (Киев), сообщает Dynamo.kiev.ua.
Лидером списка стала испанская "Севилья" (136 очков в 67-ми матчах), вторым идет испанский "Вильярреал" (128 очков, 70 матчей) , третьим - австрийский "Зальцбург" (120, 68). На четвертом месте - итальянский клуб "Лацио" (114, 68).
Футболисты "Динамо" набрали 113 очков в 70-ти поединках.